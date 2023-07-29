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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

انتعشي في الصيف واصنعي فرابتشينو الفانيليا

فرابتشينو
فرابتشينو

فرابتشينو فانيلا من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لضيوفك في فصل الصيف، فيتميز بمذاقه اللذيذ ويعمل على خفض حرارة الجسم، ويمدك بالرطوبة المطلوبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات مثل المطاعم.

 

فرابتشينو فانيليا

طريقة عمل فرابتشينو فانيليا

المقادير

- ثلج : كوب

- حليب : كوب ونصف

- الآيس كريم : 3 ملاعق كبيرة (بطعم الفانيليا)

- سكر : ملعقة صغيرة

- خلاصة الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة)

 

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طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب، والثلج، والآيس كريم فانيليا، والسكر، وخلاصة الفانيليا.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس وتمتزج مع بعضها.

اسكبي الفرابتشينو في أكواب التقديم، وزينيها بالكريمة، وقدميها باردة.

 

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