اقتصاديات كُبرى تواجه موجة من الانكماش في النمو

كشف ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، عن الأزمات التي تواجه اقتصاديات العالم، قائلًا: إن هناك أزمة عالمية يشهدها العالم أجمع، وأن هناك دولًا قوية تأثرت نتيجة الأزمة العالمية.

اقتصاديات كبيرة

وأضاف عبد العظيم، أن هناك دولًا ذات اقتصاديات كبيرة تواجه موجة من الانكماش والتباطؤ في معدلات النمو وأيضًا ارتفاع في معدلات التضخم، موضحًا أن ألمانيا تعاني من مشكلات كبرى وركود كبقية دول العالم.

وأشار إلى أن القطاعات المختلفة، وأهمها الصناعة تعاني على مستوى العالم، فضلا عن غلاء وارتفاع مستوى المعيشة عالميًا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد.

الصحف الإماراتية: أزمات العالم تستدعي تحركًا جماعيًا لإيجاد حلول شاملة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأربعاء، الأزمات التي تواجه العالم ومنها ارتفاع عدد النازحين قسرا بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان؛ ما يستدعي تحركًا جماعيًا يستند إلى حقيقة أنه لا توجد أزمة يمكن عزلها وتركها للمستقبل، بالإضافة للمشهد في أفغانستان والتحول في نهج "طالبان" وأيديولوجيتها ومحاولتها أن تظهر للعالم بوجه جديد مختلف عما عرفه عنها في السنوات الماضية في محاولة منها لتعزيز صورتها كتنظيم معتدل لا علاقة له بالماضي المؤلم ونسج علاقات سلمية مع دول الجوار والعالم.

وقالت صحيفة البيان تحت عنوان "مسؤولية جماعية" إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تداعيات الأزمات المستفحلة، خاصة الحروب والتردي المعيشي وتفاقم اللامساواة في مناطق الاضطرابات، وهو ما ينعكس على العالم أجمع، على شكل موجات ضخمة من اللاجئين، فواحدة من النتائج المباشرة لتفجر الأزمات الأمنية في الدول حدوث حركة انزياح سكاني إلى خارج مناطق الأزمات، وهذا يخلق تحدياً على أكثر من مستوى.

وأوضحت أن الأحداث المأساوية أثبتت في السنوات الأخيرة أنّ أسوأ ما في الأزمات هو التحرك بعد وقوعها، ذلك أن تأخر الاستجابة للحلول المتاحة يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، والتسبب في سلسلة أزمات عابرة للحدود الوطنية، فالمجتمع الدولي معني بإيجاد حلول شاملة للصراعات التي تفتك بمناطق عديدة، وهناك حاجة ملحة لتطوير الحلول الاستباقية، قبل وقوع الأزمات، لأن التكاليف الإنسانية باهظة ومؤلمة.

وأضافت أن أرقام الأمم المتحدة الصادرة في يونيو الماضي، تظهر ارتفاع عدد النازحين قسرًا بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام التاسع على التوالي في عام 2020 ليصل إلى 82.4 مليون شخص، على الرغم من أن فيروس كورونا جعل من الصعب على المضطرين للفرار التماس الأمان خارج بلدانهم. ويعادل المجموع شخصًا واحدًا من بين كل 95، ويمثل زيادة بنسبة 4 في المائة عن العام السابق، مشيرة إلى أن العالم يجد نفسه مجددًا أمام أزمات أكثر وحلول أقل.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم السبت.

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