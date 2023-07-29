هفوات بايدان "تسلية" وسائل الإعلام الأمريكية| فيديو

تتهكم وسائل الإعلام الأمريكية، على هفوات بايدان، وتجعلها "تسلية"، ويتناول الإعلام الأمريكي والعالمي مشاهد لأهم أعمدة الحكم في الولايات المتحدة، من الرئيس جو بايدن إلى رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي السابق.

وأصبح أعمار السياسيين الأمريكيين ، مشكلة، بعدما تجاوز الثمانين من العمر، وباتوا مادة للتهكم من صناع القرار في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

ويقول سياسي أمريكي: لدينا حد أدنى للأعمار ، فيجب أن تبلغ من العمر 35 عامًا لتصبح رئيسا للبلاد ، وثلاثون لتكون عضوا في مجلس الشيوخ ، وخمسة وعشرون عامًا لتصبح عضوا في مجلس النواب ، لكننا لا نرى حدًا للعمر المتقدم ، والأمر متروك للناخبين .

تتهكم وسائل الإعلام الأمريكية، على هفوات بايدان، وتجعلها "تسلية"، ويتناول الإعلام الأمريكي والعالمي مشاهد لأهم أعمدة الحكم في الولايات المتحدة، من الرئيس جو بايدن إلى رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي السابق.

وسقط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حفل تخريج طلاب أكاديمية القوات الجوية في كولورادو الخميس، وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بخير ولم يتعرض إلى أية إصابات.

الحادث جعل الناس يتساءلون عن قدراته الصحية والبدنية فيما يتعلق بتوليه منصب الرئاسة، خصوصًا أن هذا ليس أول حادث لسقوط الرئيس بايدن أو تعثره أثناء توليه منصب الرئاسة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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