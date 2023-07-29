السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

في دقائق| حضري سلطة الستيك بالخضار الصحية

ستيك بالخضار
ستيك بالخضار

سلطة الستيك بالخضار من الوصفات الصحية التي يمكنك صنعها في دقائق، وتتميز بسعراتها الحرارية القليلة وسهولة تحضيرها، كما يمكن تناولها في الدايت، لذا نقدم لك طريقة عملها في المنزل.

 

ستيك اللحم

طريقة عمل سلطة الستيك بالخضار والخل

المقادير

- الستيك : 500 جراماً

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- الخل الأحمر : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس : 8 اكواب (مفروم خشن)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

 

طريقة التحضير

تبلي الستيك بالملح والفلفل.

قلبي الستيك بملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة على نار عالية على الجهتين حتى يتحمر وينضج.

ارفعي الستيك عن النار وقطعيه لشرائح.

اخلطي الخس مع الطماطم، والبصل، والفلفل، في وعاء واسع.

 

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حضري ساندويش ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود

اخلطي باقي كمية زيت الزيتون مع الثوم، وعصير الليمون، والملح، والفلفل، والخل في وعاء آخر.

وزعي الستيك فوق السلطة ثم وزعي خليط الزيت فوقها وقدميها.

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