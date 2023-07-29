وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان أعمال تطوير ٣ ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب ميت بدر حلاوة والعزيزية وميت هاشم

ضمن جولته التفقدية بمحافظتي الغربية والدقهلية..

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير ٣ ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب "ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم"، في ختام برنامج زيارته لمحافظة الغربية، والتي بدأها بلقاء شباب المحافظة خلال لقاء حواري مفتوح، وتفقد نادي بلدية المحلة، وافتتاح حمام سباحة بنادي سمنود ومجمع حمامات سباحة بمركز شباب سمنود، بحضور النائب محمد زايد، النائب محمود الشامي والنائبة سحر العشري، قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أشرف صبحي: وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية





أكد وزير الشباب والرياضة على أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشاد محافظ الغربية بالطفرة التي تشهدها مراكز الشباب بالمحافظة، سواء في المباني الإدارية أو الملاعب أو القاعات متعددة الأغراض، حيث أصبحت مراكز الشباب حاليا جاذبة لكافة الفئات العمرية لما تقدمه من أنشطة وخدمات وبرامج.

وعقب ذلك مباشرةً، يتوجه وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحة (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

يرافق الوزير خلال جولته، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الرياضية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، يسري الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.