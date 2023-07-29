ديدان مجمدة تعود للحياة بعد 46 ألف عام| شاهد

عادت "ديدان متجمدة" إلى الحياة مجددًا بعد 46 عام ، وبدت هذه الديدان تتحرك بشكل طبيعي ، واكتشف العلماء هذه الديدان خلال عام 2018 ، بعد أن كانت متجمدة في تربة صقيعية في صربيا.

وأعاد ذوبان الجليد ، الديدان المتجمدة، إلى الحياة ، لكن الجديد في اكتشاف العلماء ، أن هذه الديدان من نوع لم يتم استكشافه مسبقًا ، وبدأت في التكاثر ن بعد إزالتها من التربة المتجمدة.

اكتشاف "ديدان" مجمدة منذ 46 ألف عام

وقال فليب شيفر، قائد مجموعة الابحاث، جامعة كولون: اكتشفنا نوع جديد من الديدان ، وبالنظر في قواعد البيانات على الانترنت ، لم نتمكن من العثور على آي تسلسلات جينية ، كانت ممائلة للديدان المكتشفة ، إنها نوع جديد.

ويواصل العلماء بحثهم لفهم كيف استطاعت الصمود لعشرات آلاف السنين ، جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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