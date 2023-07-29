الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمة بتعذيب أطفالها بالوراق

تواصل الدائرة ٣٢ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت ، سماع طلبات الدفاع في واقعة تعذيب ٤ سيدات لثلاثة أطفال ووضع موآد مهيجة وحارقة في أماكن حساسة بجسدهم.

وطالب المحامي عبد الناصر فايد، دفاع المتهمات الأربعاء من المحكمة إخلاء سبيل الأم المتهمة لرعاية ابنائها وتسليمها الأطفال حرصا على مستقبلهم خاصة أنهم وضعوا في دار رعاية وجمعية خيرية وخاصة أن والدهم مسجون ولا يعتمون بهم في الدار.

وعرض الدفاع من خلال شاشة عرض الوسائط المُعدة من النيابة العامة لعرض أدلة الإدانة، كمية من الفيديوهات التي تثبت أن ما حدث هو عقاب على غلطات الاطفال لارتكابهم راقصة منافية للآداب وأن الفيديوهات المقدمة من للمحكمة تعرض الحنان والحب من جميع السيدات للأطفال.

واعترض الدفاع على ما قرر على لسان النيابة العامة عن أن ما هو موجود بالفيديوهات قسوة وهتك عرض وإنما هي عادات المناطق الشعبية، موضحا ان النيابة اطلعت على أدلة الدفاع قبل عرضها بالجلسة مما يعد إخلالا بحق الدفاع ومخالفا لنص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال الدفاع خلال مرافعته أن القضية ليس بها جريمة كما عرضتها النيابة العامة وإنما هي سوشيال ميديا ولا يشكل جريمة الغرض منها الإطاحة بالأطفال وتعذيبهم.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين هم مل من آمال.ع، أم الأطفال، سيدة .س، ٢٢ سنة، فتاة جامعية، حنان . ص، ٤٠ سنة، سعاد. ط، جيران المتهمة الأولى .

وأنهم عذبوا الأطفال الثلاثة مرزوق، ايمان، سعاد، أعمارهم تتراوح من ١٢ عاما ل٤ سنوات، وذلك بتجريدهم من ملابسهن والوصول لأماكن عرفتهم وتهديدهم بالقتل والتعدي عليهم بالضرب مع سبق الإصرار والترصد .

كما أنهم تنمروا على الأطفال بالقول واستعراض القوة بقصد تخويفهم ووضعهم موضع السخرية متعديين على المبتدىء والقيم الآسرية، ونشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتهم دون رضاهم، وذلك بحجة تأديبهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ٤ متهمين منهم سيدة وابنتيها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.