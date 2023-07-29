عثر العاملون بقطاع الري على جثة متحللة لشاب فى العقد الثالث من العمر، أثناء أعمال الحفر بترعة ناحية قرية سماكين الغرب نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول "محمود ع م" 26 سنة مقيم فاقوس، جثة فى حالة تحلل، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام العاملين بقطاع الرى بأعمال حفر بترعة ناحية قرية سماكين الغرب دائرة مركز الحسينية الجديدة، وتم العثور على جثة الشاب فى حالة تحلل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.