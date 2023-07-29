غرق طالب قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة بالشرقية

غيب الموت اليوم السبت، شابًا في الـ 18 من عمره، غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط، أثناء قضاءه الإجازة في المصيف بالإسكندرية، وذلك قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات، كونه طالبًا في الصف الثالث الثانوي العام.

وعقب انتشار خبر وفاة الشاب عمرو زغلول عقل، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة محمود مصلحي الزهيري الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية؛ ساد الحزن على أصدقاءه وأفراد أسرته بقرية ميت معلا التابعة لمركز بلبيس.

واتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بشارة سوداء، حزنًا على وفاة الطالب المثالي صاحب شهادات التكريم والتقدير من مدرسيته خلال مراحل تعليمه السابقة.

ونعت إدارة مدرسة محمود مصلحي الزهيري الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، الطالب المتوفي، في بيان إعلامي جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، تلقينا خبر أدمى القلوب قبل العيون، وجعل حروف الكلمات تبكي من شدة الحزن على أحد طلاب مدرستنا، مات عمرو زغلول عقل".

وتابعت: “وكُتبت شهادة وفاته قبل إعلان شهادته بالثانوية العامة بيوم واحد، مات الطالب الخلوق المثقف المثالي على مستوى إدارة مشتول السوق التعليمية، والأمين العام على مستوى الإدارة، مات الطالب صاحب الابتسامة الجميلة، والاخلاق الطيبة، الذي ترك أثر طيب مع كل من تعامل معه بالمدرسة وخارجها، مات ابن مدرسة محمود مصلحى الثانوية وقرية ميت معلا، والله يا بُني الكلمات تعجز عن وصف حزننا عليك ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا وأسرته بصفة خاصة، ربط الله على قلوبكم، وجعل عمرو ذخرًا وشفيعًا لكم يوم العرض اللهم آمين يارب العالمين”.