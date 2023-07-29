نشرة أخبار الرياضة: تعديل موعد مباراة كأس مصر والسويد لثمن نهائي المونديال

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نشرة لأبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.

وإليكم أبرز الأحداث الرياضية خلال الساعات الماضية:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مساء اليوم السبت، تعديل موعد مباراة ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، والتي ستكون بين المصري، والفائز من لقاء الأهلي والداخلية في دور الـ 16.



للمزيد من هنا: اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة ربع نهائي كأس مصر



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية، فقرة تدريبات بدنية، تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، لمدة 10 دقائق، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عكاظ، فيما خاض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة اتحاد المنستيري التونسي مساء الأمس في البطولة العربية تدريبات استشفائية بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.



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مران الزمالك.. تدريبات بدنية وفنية استعدادًا لمباراة الشباب السعودي

تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك بمران اليوم



تلقى إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز، عرضًا جادًا من نظيره بنفيكا البرتغالي، وذلك للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



للمزيد من هنا: بنفيكا البرتغالي يقترب من ضم إبراهيم عادل



أكد نادي بايرن ميونخ أن سبب غياب ساديو ماني عن قائمة الفريق البافاري المستدعاة لمباراة كاواساكي فرونتال بسبب مفاوضات مع نادي آخر، ذلك وسط أنباء تشير إلى حسم نادي النصر السعودي للصفقة.



للمزيد من التفاصيل من هنا: بايرن ميونخ يكشف سبب استبعاد ماني



نتائج كأس العالم للسيدات اليوم:



حقق منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات فوزًا صعبًا علي نظيره البرازيل بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للسيدات.

فيما صعد منتخب السويد رسمي إلى دور الـ 16 بعد فوز كبير على إيطاليا بخماسية لتكون ثالث المتأهلين، بعد إسبانيا واليابان.

بينما حقق منتخب جامايكا للسيدات الفوز على نظيره بنما بهدف من دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد إتش بي إف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم للسيدات 2023، لتقترب من التأهل لدور الـ 16.



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وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت إلى مقر الديوان العام بمحافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد وافتتاح عددًا من المشروعات الشبابية والرياضية، وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والرياضيين في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.



للمزيد من التفاصيل من هنا: وزير الرياضة يصل الغربية لافتتاح وتفقد عددًا من المنشآت الشبابية بالمحافظة





قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى مروان القماش، لتأهله رسميًا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ في سباق ١٥٠٠م حرة ويصبح متأهل في سباقين ٨٠٠م حرة و ١٥٠٠م حرة.



للمزيد من التفاصيل من هنا: وزير الرياضة يهنئ مروان القماش بالتأهل لأولمبياد باريس 2024





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في المباراة الودية التي ستقام في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإسباني.



للمزيد من التفاصيل من هنا: كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد



سيطرت حالة من الاستياء على أعضاء نادي سموحة بسبب قرارات رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر في الفترة الأخيرة بشأن فرق الألعاب الجماعية وعلى رأسها قطاع كرة السلة.



للمزيد من التفاصيل من هنا: قرارات فرج عامر تثير الجدل بشأن سلة سموحة



أكد البرتغالي خيسوس مدرب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، أن البرازيلي مالكوم سيلفا محترف فريقه الجديد لن يشارك في مباريات دور المجموعات ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مشيرًا إلى أن مواجهة السد القطري ستكون أصعب من المباراة الأولى.



فيما تحدث النجم البرتغالي روبن نيفيز عن مباراة الهلال المقبلة ضد السد القطري، والتي تجمع بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.



للمزيد من هنا:

مدرب الهلال السعودي يؤكد عدم جاهزية مالكوم أمام السد القطري

نيفيز: أمثل فريق كبير وبطل مثل الهلال وهدفنا البطولة العربية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم السبت تجديد عقد الهولندي ناثان أكي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة أربعة مواسم حتى 2027.



للمزيد من هنا: مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ناثان أكي

