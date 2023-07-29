عاقبت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، اليوم السبت، حكمها المتهمين بقتل عمرو الكسار حفيد الفنان الراحل على الكسار، حيث حكمت بالسجن المؤبد 25 سنة على المتهم الأول في القضية، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث، مع الأشغال الشاقة.

الحكم على المتهمين بقتل حفيد الفنان الراحل علي الكسار بالبحيرة



كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين الثلاثة بقتل عمرو الكسار وهم كل من:- عبدالحفيظ عبدالحميد حمزة، ونجله فارس عبد الحفيظ عبد الحميد حمزة، وعماد أبو الحديد عبد الرسول سلامة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات دمنهور بتهمة القتل العمد.

المؤبد و٤سنوات عقاب المتهمين بقتل حفيد الفنان علي الكسار

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما لقي عمرو الكسار مصرعه بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر، دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص بالقرية، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة ابن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

بداية تفاصيل الواقعة في إنهاء حياة عمرو الكسار

وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو الكسار، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم الأول على قيادة نجله السيارة بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.

وانتقل ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة عمرو الكسار مقيم قرية أم صابر، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة.

