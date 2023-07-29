عاجل
فتح باب التقديم لاختبارات الدبلومات الفنية المؤهلة للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات رقصة الزلزال.. حفلة للمغنية تايلور سويفت تتسبب في هزة أرضية بأمريكا
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كاميرا في طائرة مسيرة تفك لغز حرائق إيطاليا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 ضبط السلطات في إيطاليا، رجلًا يتعمد إشعال النيران في الغابات، ما يتسبب عنها حرائق ضخمة وكوارث بيئية ومادية فادحة. 

 

 ويقوم رجل لم تفصح السلطات الإيطالية، عن هويته بعد، بإشعال النيران عمدًا في غابات إقليم كالابريا، بعدما تم تصويره عبر طائرة مسيرة، مزودة بقدرات تصوير حراري. 

 حرائق الغابات:

 وألقى الرجل الحجارة على الطائرة، التي تعقبته إلى مزرعة معزولة، وألقت سلطات إنفاذ القانون المحلية القبض عليه، وتبين أن لديه تاريخ من الجرائم الصغيرة.

 

 وقال عمدة الإقليم إن 80% من الحرائق تحدث على يد منفذين، متابعًا أن الإقليم لديه 30 طائرة مسيرة لمراقبة حالة حرائق الغابات، مشددًا على عدم التسامح مع مفتعلي الحرائق. 

 

 جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

 شاهد الفيديو:

 

 

مواد متعلقة

خسائر فادحة وتهجيير للمواطنين.. حرائق الغابات تتواصل حول العالم

حرائق الغابات في اليونان تخرج عن السيطرة وتصل إلى العاصمة أثينا

مصر تعزي اليونان في مواجهة تداعيات وآثار حرائق الغابات

حرائق الغابات تعرقل الطائرات في عملية الإطفاء
الجريدة الورقية