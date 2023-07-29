كاميرا في طائرة مسيرة تفك لغز حرائق إيطاليا

ضبط السلطات في إيطاليا، رجلًا يتعمد إشعال النيران في الغابات، ما يتسبب عنها حرائق ضخمة وكوارث بيئية ومادية فادحة.

ويقوم رجل لم تفصح السلطات الإيطالية، عن هويته بعد، بإشعال النيران عمدًا في غابات إقليم كالابريا، بعدما تم تصويره عبر طائرة مسيرة، مزودة بقدرات تصوير حراري.

حرائق الغابات:

وألقى الرجل الحجارة على الطائرة، التي تعقبته إلى مزرعة معزولة، وألقت سلطات إنفاذ القانون المحلية القبض عليه، وتبين أن لديه تاريخ من الجرائم الصغيرة.

وقال عمدة الإقليم إن 80% من الحرائق تحدث على يد منفذين، متابعًا أن الإقليم لديه 30 طائرة مسيرة لمراقبة حالة حرائق الغابات، مشددًا على عدم التسامح مع مفتعلي الحرائق.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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