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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في أوسيم

حريق داخل شقة سكنية
حريق داخل شقة سكنية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة نجدة الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة البراجيل بأوسيم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة للتحقيق.

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