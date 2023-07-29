اندلاع حريق داخل شقة سكنية في أوسيم

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة نجدة الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة البراجيل بأوسيم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة للتحقيق.