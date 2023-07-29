سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب بسيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر، بدائرة قسم شرطة الوراق وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حسال الواقعة.

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتيّ إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.