إصابة 3 مواطنين مواطنين في حادث تصادم سيارتين

أُصيب 3 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام البوابة الثانية بجمصة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتيّ مبانٍ بمدخل المركب الثاني بمدينة جمصة.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص، تبيّن اصطدام سيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى جمصة المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.