وضعوا نهاية لقصة حبهما.. زواج ميشيل يوه بعد خطوبة دامت 19 عامًا

تصدر اسم الممثلة الماليزية ميشيل يوه، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان زواجها من خطيبها " جان تود" المدير التنفيذي السابق لشركة «فيراري» في جنيف بسويسرا، بعد خطوبة دامت 19 عامًا.

ميشيل يوه

زواج ميشيل يوه من حب عمرها

احتفلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه، بحفل زفافها حفل زفاف في مدينة جنيف ليلة أمس، واقتصر الحفل على الأصدقاء والعائلة فقطن وأحبت ميشيل أن يكون حفل الزفاف خاص بعيدًا عن أنظار الصحافة والإعلام.

وعند معرفة الجمهور بخبر زواج ميشيل يوه، كانوا فريحين للغاية وانهالت عليها التعليقات المباركة، لأنها من أبرز وأهم نجمات العام نتيجة نجاحاتها المستمرة على العديد من المستويات، حيث شكل هذا العام مجموعة من الخطوات التي غيرت حياة النجمة الماليزية بشكل كامل، كما وضعت أخيرا نهاية سعيدة لقصة حبها مع جان تود.

ميشيل يوه وزوجها

علاقة حب جان وميشيل

بدأت علاقة ميشيل يوه وجان تود عام 2004، حيث التقى تود ويوه في شنغهاي بينما كانت الممثلة تقوم بالدعاية لفيراري ، وتم الإعلان عن خطوبتهما عام 2005، وذلك حسبما أعلن فيليبي ماسا سائق سباقات سيارات برازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ميشيل يوه وزوجها

من هي ميشيل يوه

ميشيل يوه هي ممثلة ماليزية تبلغ من العمر 60 عاما، تحظى بمكانة عالية في قارة آسيا، وتعد من الأعلى أجرا، ولكنها لم تحظ يوما بفرصة حقيقية في هوليوود، إلا أنها دخلت التاريخ، بعد حصولها على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لتكون أول آسيوية تحصد هذا التكريم، وسط حفاوة كبيرة من زملائها بهوليوود.

كانت بداية عام 2023 رائعًا في حياتها من النجاح المذهل، إذ فازت بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم « Everything Everywhere All at Once»، وكان يرافقها في هذا اليوم شريكها جان تود.

ميشيل يوه

وعلق جان تود على خبر فوزها بالأوسكار عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: «لحظة من النعمة الخالصة والسعادة الهائلة يا لها من رحلة فخورة جدا بميشيل التي حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة».

من هو جان تود

جان تود يبلغ من العمر77 عامًا، هو المدير التنفيذي السابق لشركة «فيراري» في جنيف بسويسرا، ولد في بييرفورت في فبراير 1946، ذهب في النهاية للدراسة في مدرسة كوادر للاقتصاد والأعمال في باريس.

ويعمل تود في مجال السباقات كمدير تنفيذي الآن، لكنه كان في السابق سائقًا مساعدًا في بطولة العالم للراليات.