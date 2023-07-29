حاول إنهاء حياتها أمام أطفالهما ..القصة الكاملة لطعن سيدة علي يد طليقها بنادي في الغربية |أول بيان من نادي زفتي

تعرضت سيدة بجروح بالغة فى الرقبة، إثر تعدي طليقها عليها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما في نادي زفتى الرياضي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

حاول قتلها أمام أطفالهم ..القصة الكاملة لطعن سيدة علي يد طليقها بنادي في الغربية |أول بيان من نادي زفتي

كانت البداية ب‏تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا، بتلقى بلاغ من أعضاء الجمعية العمومية بنادي زفتى الرياضي، بوقوع مشاجرة بين “أحمد. م. م”،وطليقته «شيماء. م. ق» 29 سنة مقيمة بمدينة زفتى، حيث أقدم الشاب على طعن طليقته بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرقبة أمام جميع المتواجدين وحاول الهرب.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من ناحية أخري قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، تشكيل لجنة تقصي حقائق، برئاسة عادل عبدالحليم مدير إدارة شباب زفتى، للوقوف علي أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وقال شهود عيان، إن مشاجرة وقعت بين المتهم وطليقته وأطفالهما إثر خلاف نشب بينهم قام على إثره بإخراج سلاح أبيض وطعن به طليقته طعنتين فى رقبتها ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة، كما حاول طعن الطفلين، أيضا إلا أنه تم منعه من الأعضاء المتواجدين بالمكان.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم تسلل إلى النادى وفاجأ طليقته وأبناوه ونشب بينهم مشادة تحولت إلى مشاجرة لخلافات سابقة بينهم، قام على إثرها باخراج سلاج أبيض من طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات فى رقبتها، كما حاول التعدي على الطفلين إلا أن أمن النادى والأعضاء منعوه.

بيان بخصوص واقعة الاعتداء علي سيدة داخل النادي

في واقعة اخري، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وجاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16495 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4682 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "زيان ع ز"، 33 سنة، عامل، و"محمد ع ز"، 29 سنة، عامل، و"محمود ش ز"، 25 سنة، عامل، و"أحمد أ ز"، 31 سنة، صاحب معمل كرتون، و"شعبان ز ع"، 54 سنة، عامل خردة، و"أبو الحمد ز ع"، 60 سنة، هارب، و"حسن ع ز"، 30 سنة، هارب، و"صابر ع ظ"، 39 سنة، هارب، قتلوا المجنى عليه "صادق أدهم صادق عبد القادر"، عمدًا مع سبق الإصرار.