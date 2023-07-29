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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قرارات فرج عامر تثير الجدل بشأن سلة سموحة

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة

سيطرت حالة من الاستياء على أعضاء نادي سموحة بسبب قرارات رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر في الفترة الأخيرة بشأن فرق الألعاب الجماعية وعلى رأسها قطاع كرة السلة.


وأكد فرح عامر عبر حسابه أنه لا نية للتفريط مطلقا في أحد ناشئي السلة بالنادي بأي شكل رغم أنه استغنى عن العديد من النجوم في الفريق الأول على رأسهم الثنائي المتميز عمر عزب ومروان سرحان للأهلي، وكذلك بيع أحمد عرب للزمالك.


وخرج اللاعب محمد مجدي إعارة لنادي الزمالك هو الآخر بقرار من رئيس النادي، مقررا بيعه نهائيا للنادي الأهلي بعد عودته من الإعارة.


وقرر التخلي عن خدمات الثنائي محمد يونس ومحمد جازو بعد قراره بالاستغناء عن خدماتهما ليرحلا بدون مقابل، بحلاف إلغاء عقد المحترفة الأمريكية لفريق سلة السيدات شي كيلي، والتي ضمها النادي الأهلي بدون مقابل

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