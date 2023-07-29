ضحية الحب.. رفضت الارتباط به فأنهى حياتها| فيديو

هزت جريمة مروعة لبنان، خلال الساعات الماضية، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة حبيبته، بعد أن رفضت الارتباط به، ونفذ جريمته عبر إطلاق الرصاص عليها.

وسائل إعلام لبنانية:

أكدت وسائل إعلام لبنانية إن اللبنانية ماريا حتى رفضت الارتباط بشاب يدعى شبل أبو نجم، لأنه متزوج ولديه طفلة، فما كان منه إلا أن يتتبعها وهى في مطعم مع والديها، ويلحقها عند خروجها إلى مركبتها ويطلق عليها رصاصة، أردتها قتيلة أمام والديها.

وتابعت: “إن الجاني أطلق النار على نفسه فور إدراكه أنه قتل محبوبته، وأنهى حياته خلفها على الفور”.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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