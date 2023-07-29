الشباب والرياضة تعقد امتحان لمحو أمية 123 دارس بمنيا القمح وههيا

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه بناءً على التعاون والتنسيق المستمر والبورتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ضمن مشروع المصريون يتعلمون، عم عقد امتحان لعدد 123 دارس في 19 فصل دراسي لمحو الأمية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من التعاون المشترك بين الوزارة والعيئة، هو محو أمية مليون مواطن حتي تصبح محافظة الشرقية خالية من الأمية، وذلك بمراكز شباب إدارة شباب منيا القمح غرب، وإدارة شباب ههيا.

ولفت إلى أن المشروع والتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، يتم برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونجوى صلاح محمود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولمياء درغام منسق عام المشروع بالوزارة، و

الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديريه للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب

منسق ومشرف المصريون يتعلمون.