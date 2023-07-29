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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب بطعنة نافذة خلال معركة بالدقهلية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

توفي شاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض، خلال مشاجرة مع آخر بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع شخص خلال مشاجرة بقرية كفر الترعة القديم دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى علي محمد رزق، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بقرية كفر الترعة القديم بشربين، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بالقرية، وسدد لها طعنة نافذة نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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