إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أمام البوابة الثانية بجمصه، وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مبانى بمدخل المركب الثانى بمدينة جمصة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ملك مصطفى زكريا 13 سنة مقيمة بمحافظة السويس، وجهاد مصلحى جوده 35 سنة مقيمة بالسويس، وعزة شوقى محمد 55 سنة السويس، وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى جمصه المركزى، وجارى تحرير محضرا بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.