تحدي البكاء يصيبه بالعمى المؤقت| شاهد

خاض شاب نيجيري يدعى "تيمبو إيبيري"، تحدٍ غريب عبر تطيبق تيك توك، بهدف دخول موسوعة غينيس ، لكن الأمر لم يسير كما خطط له، حيث عاش أسبوعًا من النحيب والصراخ، بعدما بكى لــ 100 ساعة متواصلة حتى فقد بصره مؤقتًا.

شاب نيجيري يدعى "تيمبو إيبيري"

وقال إيبيري، إنه فقد بصره لمدة 45 دقيقة ، بعدما عانى من صداع وتورم في العينين والوجه، وأعلن عن دخوله في "تحدي البكاء" ، مطالبًا متابعيه بإرسال مشاكلهم له ، تحت عنوان: "أرسل ليّ مشكلتك سأبكي من أجلك.

ورغم الصعوبات التي واجهها إلا أن إيبيري لم يحظ بما كان يطمح إليه ، لعدم تقديمه رسميًا بطلب لموسوعة "غينيس" ، لذا لن يتم الاعتراف بمحاولته .

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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