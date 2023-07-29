عاجل
فتح باب التقديم لاختبارات الدبلومات الفنية المؤهلة للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات رقصة الزلزال.. حفلة للمغنية تايلور سويفت تتسبب في هزة أرضية بأمريكا بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات 30 سبتمبر
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تحدي البكاء يصيبه بالعمى المؤقت| شاهد

شاب نيجيري يدعى تيمبو
شاب نيجيري يدعى "تيمبو إيبيري"

خاض شاب نيجيري يدعى "تيمبو إيبيري"، تحدٍ غريب عبر تطيبق تيك توك، بهدف دخول موسوعة غينيس ، لكن الأمر لم يسير كما خطط له، حيث عاش أسبوعًا من النحيب والصراخ، بعدما بكى لــ 100 ساعة متواصلة حتى فقد بصره مؤقتًا.

شاب نيجيري يدعى "تيمبو إيبيري"

وقال إيبيري، إنه فقد بصره لمدة 45 دقيقة ، بعدما عانى من صداع وتورم في العينين والوجه، وأعلن عن دخوله في "تحدي البكاء" ، مطالبًا متابعيه بإرسال مشاكلهم له ، تحت عنوان: "أرسل ليّ مشكلتك سأبكي من أجلك. 

 

ورغم الصعوبات التي واجهها إلا أن إيبيري لم يحظ بما كان يطمح إليه ، لعدم تقديمه رسميًا بطلب لموسوعة "غينيس" ، لذا لن يتم الاعتراف بمحاولته . 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

نوال الزغبي تناقض نفسها.. تنفر من الذكاء الإصطناعي وتدخل عالم "تيك توك"

رجل يصلي في بث مباشر عبر تيك توك يثير ضجة كبيرة (فيديو)

BookTok على تيك توك يدعو لمغامرة أدبية حول الكتب المفضلة

شاب ينشر لحظات احتضار والده لتحقيق مشاهدات على تيك توك

ملتقى تيك توك الإبداعي يوفر لمحة على مستقبل المحتوى لتحفيز الابتكار

شراكة بين تيك توك ومؤسسة فودافون لتنمية المجتمع ومنصة تعليمي
الجريدة الورقية