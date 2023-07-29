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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سبب رفض المهدي موهوب الانتقال لبيراميدز

المهدي موهوب
المهدي موهوب

نجح نادي بيراميدز في التوصل لإتفاق لضم نجم فريق الفتح الرباطي المغربي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.
 

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن بيراميدز توصل لإتفاق مع الفتح الرباطي حول التعاقد مع المهدي موهوب ، لكن اللاعب لا يميل للانتقال إلى صفوف النادي السماوي ، ويرغب في الانضمام إلى الرجاء البيضاوي المغربي.
 

يلعب المهدي موهوب صاحب الـ20 عاما، في مركز رأس الحربة، ويتواجد في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وأحرز 4 أهداف مع فريقه المغربي ولم يصنع اي هدف، ذلك في 37 مباراة.
 

وأحرز المهدي موهوب 11 هدفا ولم يصنع ويرغب مسؤولو نادي بيراميدز التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل الاستعداد بقوة للموسم الكروي المقبل.
 

وأختتم بيراميدز موسمه في وصافة مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، كما خاض مباراة السوبر لكنه خسر أمام الأهلي.

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