افتتاح مركز استخراج بيانات النجاح الإلكتروني للشهادات الأزهرية بالشرقية

افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، المركز الإلكتروني لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادات الأزهرية بمقر ديوان عام المنطقة، وذلك بعد تجهيزه ورفع كفاءته،ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف.

وأكد رئيس ازهر الشرقية، أن المركز تم تزَويده بسرعة انترنت فائقة، وتم الاستعانة بأفضل المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور .

وأشار الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، إلى أن المركز تم تزويده بثلاث منافذ رئيسية لإصدار بيانات النجاح للشهادات؛ المنفد الأول لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، َوالمنفذ الثاني لاستخراج بيانات الثانوية الأزهرية (فتيات)، والثالث لاستخراج بيانات النجاح للثانوية الأزهرية ( بنين) وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات.

وأوضح محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات، أنه تم رفع كفاءة الأجهزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف، وذلك بتزويده بأربع خطوط لتمكين المركز من استخراج بيانات النجاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية منذ عام ٢٠١٣م، وحتى العام الدراسي الحالي لجميع الطلاب والتلاميذ لكافة الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية، لافتاً إلى السعة الإنتاجية للمركز تتراوح يوميًا من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ بيان نجاح بمختلف المراحل.