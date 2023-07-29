التنمية المحليات تتابع تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا، تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية، من رصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة ، على تنفيذها بالمحافظات ، وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ، ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف .

وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظات ، والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة. والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ، لخطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة واعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وفى ذات السياق، تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، الطرق والشوارع الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، لافتاً، إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تهيئة الطرق والشوارع الرئيسية، مع رفع الاشغالات، ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف ، وفقاً للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع وحدة الرصف ، وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتمهيد ورصف الطرق ذات الأولوية ، لما لها من أهمية في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.