محمد هنيدي: سكنت في بيت أشباح.. و"حريم لأ يا علي" أكثر إفيه بحبه

كشف الفنان محمد هنيدي أثناء استضافته في برنامج "ضيفي"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر قناة الشرق للأخبار، عن موقف مرعب تعرض له أثناء استئجاره لشقة مسكونة بالأشباح.

الفنان محمد هنيدي

محمد هنيدي يستأجر شقة مسكونة

روى محمد هنيدي قصته مع الشقة المسكونة قائلًا: "القصة حصلت أيام بروفات مسرحية حزمني يا، بعد ما بقى عندي أجر وقدرت آخد سلفة وأعيش في شقة لوحدي".

وتابع: "أنا وأحمد عبد الله أجرنا شقة حلوة في الزمالك، وكنت في الفترة دي بحب العود وعايز أتعلمه وعندي عود جديد، ودفعنا 600 جنيه، ولفت نظري إن الإجراءات مع البواب خلصت بسرعة".

واسكتمل حديثة: "أنا وأحمد عبد الله رمينا الشنط ونمنا، وفجأة لقينا المطبخ اشتغل لوحده طبيخ كإن في عيلة موجودة فيه، وإحنا أجبن إثنين في العالم".

وأضاف: "أحمد عبد الله أسمر لقيت وشه أبيض، ومعرفش أخذنا هدومنا إزاي وجرينا من الشقة الساعة 4 الفجر، وإتكعبلنا على السلالم، وأهم حاجة العود اتكسر".

وأوضح محمد هنيدي أن شخصيته الحقيقية ليست كوميدية فقط مثلما يعتقده البعض، قائلًا: "في حياتي الشخصية ببقى عصبي وقت العصبية واقلب كوميدي بعد كده".

محمد هنيدي

"الحريم لاء يا علي" الإفيه المفضل لـ محمد هنيدي

ويُعرف "هنيدي" بأفيهاته المختلفة التي يحبها جمهوره ويستخدمونها في البوستات المضحكة، ولكن هناك إفيه هو الأقرب لقلبه، وكشف عنه هنيدي في البرنامج قائلًا: " من الإفيهات اللي بحبها يا علي قولتلك 100 مرة الحريم لأ يا علي، من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية".

محمد هنيدي يكشف أكثر شخصية البارزة في حياته الفنية

أما عن الشخصية التي أثرت في تاريخه الفني، قال محمد هنيدي: " عفت الشربيني في فيلم جاءنا البيان التالي، من أكتر الشخصيات البارزة اللى قدمتها ".