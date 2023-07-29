إنفوجراف.. تفاصيل مؤتمر "المصريين بالخارج 4"

ساعات قليلة وينطلق مؤتمر"المصريين بالخارج النسخة الرابعة" والذي تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام، ليعرض من خلاله المغتربين العاملين والمقيمين بالخارج، مطالبهم واحتياجاتهم على المسئولين داخل وطنهم الأم، أمام تواجد العديد من الشخصيات العامة والمسئولين في شتى المجالات.

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”، بعد غد الإثنين بحضور عدد من الوزراء، وذلك رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد كبير من مطالب المصريين في الخارج، الذين قاموا بعرضها على السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، التي تلتقي خلالها مع عدد كبير من الجاليات المصرية، من مختلف الدول عبر تقنية الفيديوكونفراس.

وقد نشرت وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية الفيسبوك، أبرز المعلومات عن مؤتمر “المصريين بالخارج” على هيئة إنفوجراف يوجد به كافة تفاصيل الجلسات والحضور أيضًا.

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة، أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج، لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو الجارى، ١٠٠٠ شخص من أكثر من ٥٦ دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن ٦٦ رابطة/ جالية للمصريين بالخارج.

وإليكم الإنفوجراف

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