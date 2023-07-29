الغذاء العالمي يُعلن وقف خدماته للوقاية من سوء التغذية باليمن

أعلن برنامج الغذاء العالمي، أنه سيتوقف عن تقديم المساعدات في مجال الوقاية من سوء التغذية باليمن بدءا من الشهر القادم، بسبب النقص الحاد في التمويل، ما سيؤثر على أكثر من مليوني شخص.

وقال البرنامج في تقرير حديث إن "النقص الحاد في التمويل إلى جانب الانقطاع المستمر للإمدادات، سيجبرنا على التعليق الكامل لنشاط الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من أغسطس المقبل، ما سيكون له أثراً على 2.4 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في البلاد، وهم من الذين يستهدفهم البرنامج أصلاً، خاصة بين الأطفال والنساء".

وأضاف التقرير أن هذا التعليق يأتي لتوجيه ما يتوفر لدى البرنامج من تمويلات بسيطة نحو علاج الحالات الأشد خطراً، حيث سيتم "استخدام الموارد الشحيحة المتاحة لتغطية متطلبات برنامج علاج سوء التغذية الحاد المنقذ للحياة"، والذي يعد أخطر من سوء التغذية المعتدل.

وأشار إلى أن البرنامج اضطر أيضاً إلى تحويل أكثر من 900 ألف شخص مستفيد من التحويلات القائمة على النقد إلى التوزيعات الغذائية العينية اعتباراً من دورة التوزيع الرابعة التي بدأت في منتصف يونيو الماضي، وذلك بسبب النقص الحاد في تمويل برنامج التحويلات القائمة على النقد، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضح التقرير أن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي للأشهر الستة المقبلة (أغسطس 2023 - يناير 2024)، لم يتم تلبيته سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1.05 مليار دولار أميركي، فيما "تم التأكيد في يونيو الماضي على مساهمات بقيمة 139 مليون دولار من أستراليا والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة الأميركية وصندوق اليمن الإنساني".

مقتل مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن

وفي سياق آخر، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أحد موظفيه في اليمن قتل برصاص مسلحين مجهولين بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز بجنوب غرب البلاد.

وأضاف في بيان أن مؤيد حميدي وهو أردني الجنسية توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه.

وذكر البيان أن حميدي كان وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصب رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز وذلك بعد 18 عاما من العمل في البرنامج وشغله لعد مناصب خلال هذه السنوات في اليمن والسودان وسوريا والعراق.

وقال ريتشارد راجان ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن "فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني ككل... أي خسارة في الارواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة".

وكتب قاسم بحيبح وزير الصحة في الحكومة اليمنية على تويتر "اعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني ... أدعو الجهات الأمنية القيام بدورها والقبض على المجرمين".

وقالت مصادر إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق وابلا من الرصاص على حميدي لدى خروجه من أحد المطاعم.

وهذا هو ثاني موظف دولي يقتل في محافظة تعز منذ أبريل 2018 عندما قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الاحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

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