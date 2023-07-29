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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة منتخب الاسكواش تصل القاهرة الاثنين واستقبال رسمي لبطلات العالم

بعثة منتخب مصر للاسكواش
بعثة منتخب مصر للاسكواش

أكد أحمد حواس عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش ورئيس بعثة المنتخب الوطني للناشئات المتوج ببطولة العالم بأستراليا ان بعثة الفريق ستصل الي مصر حاملة كاس البطولة بعد غد الاثنين.

 

مؤكدا على نيه الاتحاد برئاسة عاصم خليفة بعمل مراسم استقبال يليق بحجم المجهود الكبير والانجاز الذي تحقق خلال منافسات البطولة.

 

وأشاد حواس بالروح والاصرار الذي طغي علي جميع افراد البعثة وبالجهد المبذول من اول يوم لقدوم الفريق الي استراليا للدفاع عن اللقب وقال ان البطولة كانت صعبة نتيجة الظروف المحيطة والتي نجح المجلس في تخطيها .


كما اشاد عاصم خليفة رئيس الاتحاد بكل افراد البعثة واختص رئيس البعثة احمد حواس بالقدر الكبير نتيجة جهوده في تذليل الصعوبات التي واجهت الفريق وايضا الطاقم الفني بقيادة اشرف حنفي وامينة عبدالقوي وأندرو وجيه ووجه خالص شكره وتقديره لنجمات المنتخب.

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