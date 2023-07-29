المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد الفنيين مع المهرجان القومي للمسرح المصري

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ علي ما أثير مؤخرا حول أزمة نشبت بين النقاد الفنيين في مصر؛ والمهرجان القومي للمسرح في دورته الجديدة التي تحمل اسم الزعيم عادل امام.

وقال الدكتور أشرف زكي، في بيان صادر له اليوم السبت؛ أنه كامل التقدير لكل نقاد مصر فهم ركيزة العمل الفني؛ مشيرا إلي النقاد هم طرف مهم في العملية الفنية في مصر.

وناشد الدكتور أشرف زكي في بيانه؛ الطرفين سواء النقاد أو إدارة المهرجان القومي للمسرح؛ أن هناك صالح عام يهدف إلي خروج المهرجان بشكل يليق بمصر في ظل تحديات كبيرة مؤكداً أن النقابة تقدر جميع الأطراف.