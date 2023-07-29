هاني عادل يشارك جاكي شان وجون سينا في فيلم "هيدن سترايك"

يخوض الفنان هاني عادل أولى خطواته نحو السينما العالمية، بمشاركته الخاصة في فيلم "هيدن سترايك"، المقرر عرضه خلال أيام على منصة عالمية.

ويجمع الفيلم المنتظر بين نجمي الأكشن العالميين جاكي شان وجون سينا لأول مرة في عمل سينمائي يحمل اسم "Hidden Strike"، ويدور في فلك أفلام الأكشن الكوميدية، ويبدأ عرضه عالميًا مساء اليوم على نتفليكس قبل فتحه للجمهور العربي على المنصة.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد ظهرت أولى بشائره عبر إطلاق فيديو كليب أغنية "ع الوعد" التي تعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

هاني عادل



كما ينشغل هاني عادل بجولة حفلات غنائية بين مشروعه الموسيقى المنفرد "الرجل الرمادي"، حيث يشارك في فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية مساء السبت 12 أغسطس، بعد عودته من الأردن خلال إحياء فرقة وسط البلد لأولى حفلاتها بمهرجان جرش الموسيقي الدولي بعد غياب 12 سنة عن آخر حفلات الفرقة بالمهرجان.

وكان أعرب الفنان هاني عادل عن أمنيته في تقديم أغاني المهرجانات قائلا:" نفسي أقدم مهرجانات ولكن مش بعرف اعملها لو غنتها هتطلع شيك مش بنفس طريقتهم ولا الموسيقى بتاعتهم ".

هاني عادل وجون سينا

وأكد "عادل" خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب ببرنامج أنا والقناع، والمذاع عبر قناة الحياة ، مساء اليوم أن المفردات الخاصة بفنانين المهرجانات مختلفة تمامًا عن المفردات الطبيعية بتاعتنا بحكم اختلاف نشأتهم ، متابعا: "من حق أي حد يعبر عن لغة الشارع الخاصة به.. أو المنطقة اللي جي منها".

اقرأ أيضا

أغاني المهرجانات تحتل أكثر الأغاني العربية استماعًا في 2020.. تعرف علي أسباب نجاحها

ويجز صايع في اختيار الكلام

وتابع: "ويجز صايع في اختيار الكلام .. وبيعرف يختار مواضيع حلوة ومختلفة، معقبا: "فيه مؤلفين كتير للمهرجانات كويسين و ساعدوا فرق كتير يوصلوا للحتة اللي هما فيها وهما اللي شجعوني أفكر في دخول المجال دا".

هاني عادل وجاكي شان

وكان شارك هاني عادل فى رمضان الماضي بمسلسل “جميلة” للفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.

اقرأ ايضًا.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "جميلة".. فيديو

تفاصيل مسلسل "جميلة"

يشار إلى أن العمل دراما اجتماعية، بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز ومن إنتاج جمال العدل.

هاني عادل

ويشار إلى أن يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات، التي نشهدها من حولنا في المجتمع.

آخر أعمال هاني عادل

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "رحلة البحث عن علا"، وتدور أحداثه حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا

عبدالصبور بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

المسلسل بطوله هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هاني عادل، ندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم : "خالد النبوي، يسرا، شيرين رضا وأخرون من النجوم، تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.