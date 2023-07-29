محافظ المنيا: "تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء"

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية كافة، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى، عقب انتهاء مواعيد العمل، مؤكدًا تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية، بما لا يؤثر فى الرؤية بالمناطق، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة المحال والمولات التجارية، لتأكيد تخفيض الإضاءة القوية، وكذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها، وعدم خفض حرارة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية، وأيضًا الالتزام بمواعيد الغلق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة تلك التعليمات.

وأشار إلى متابعة المنشآت والأندية الرياضية كافة، والملاعب والكافتيريات؛ للتأكد من غلق الكهرباء، فور انتهاء الفعاليات التى تقام بها، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وفصل التيار عنها فى تمام العاشرة مساءً.

وفى ذات السياق، تم تأكيد ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة، وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلاة.

وأكد محافظ المنيا استخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الإنارة، والمنشآت الحكومية والعامة، وداخل المشروعات، وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت.

ولفت أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى، من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، مناشدًا الجهات كافة بزيادة الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.