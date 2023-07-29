أكي: أشعر بالفخر للعب مع مانشستر سيتي

أكد نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الهولندي اليوم السبت، حتى 4 سنوات مقبلة، اي حتى عام 2027.

لعب المدافع ناثان آكي في 41 لقاء بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وينتهي عقد أكي مع مانشستر سيتي في عام 2025، قبل أن يقرر النادي السماوي تمديد عقده حتى عام 2027.

يعتبر أكي من العناصر الأساسية في خطة بيب جوارديولا ولعب دورا كبيرا في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

من جانبه، أكد أكي مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم، ليس لدي أدنى شك في ذلك، مضيفا أن باللعب للمان سيتي الذي يعد بيئة مثالية للتطور، وهذا يدفعني للأمام ويجعلني أفضل.

وأضاف:" أشعر بالفخر للعب للمان سيتي الذي يعد بيئة مثالية للتطور، وهذا يدفعني للأمام ويجعلني أفضل".

وتابع، أن مدربه بيب جوارديولا أفضل مدرب في كرة القدم، إنه عبقري وجعلني أرى اللعبة بشكل مختلف، ولذلك أنا ممتن للغاية له على كل شيء فعله لي.

وكان أكي أنتقل إلى مانشستر سيتي، قادمًا من بورنموث قبل 3 أعوام.