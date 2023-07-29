اتجاهات موضة حقائب اليد تزين دور الأزياء 2023.. اختاري ما يميز إطلالتك

تشكل نوعية وشكل الحقيبة المظهر العام لإطلالة لذا حرص مصممي الأزياء على ابتكار أشكال جديدة ومختلفة تفيد إطلالتك لتجعلك مواكبة لموضة 2023.

واتت اتجاهات الموضة لحقائب اليد الرائجة هذا العام استحسان محبي الأناقة وهذا ما رصد خلال عروض الأزياء الملئية بالمتعة والاختلاف بين الألوان المتوهجة والهادئة لتصبح اتجاهات حقائب اليد الصغيرة أكثر رواجًا من العامين الماضيين.

اللون الأخضر

واكتسح اللون الأخضر عروض الأزياء ليصبح الخيار الأمثل أمام المرأة عند اختيارتها لأزياء ربيع وصيف 2023، ليمنحها إطلالة شبابية ناعمة مفعمة بروح الطبيعة المبهجة، يسهل تنسيقها مع باقي قطع أزيائك ويساعد على احياء بعض قطع ملابسك القديمة ليضيف لها رونقًا جماليًا.

. حقائب الهلال

تصدرت حقائب الهلال دور الأزياء العالمية لصيف 2023، وتنوعت أشكالها بين مهدلة أو مكشكشة أو منظمة؛ ليسهل تنسيقها مع إطلالات الكاجوال والرياضية.

. اتجاه الحقيبة المعدنية

تعد الحقائب من أبرز الأكسسوارات البارزة في حياة الفتيات والسيدات داخل خزانتهن، وتصدرت الحقائب المعدنية أهمية كبيرة هذا الموسم، لتلمع كالذهب في الأنظار.

وتنوعت الحقائب المعدنية بين اللون الفضي والذهبي والوردي والخزامي والأخضر والأزرق ليسهل تنسيقها مع إطلالتك بلمسة براقة مميزة.

. حقائب بحجم ضخم

واحتلت حقائب اليد كبيرة الحجم مكانة هامة هذا الموسم لتصبح أبرز اتجاهات موضة 2023، وقد جاءت بألوان محايدة وبأخرى جريئة وملفتة.

. حقائب من الفرو والريش والشراشيب

تنجذب المرأة الراقية لإكسسوارات المزينه بالشراشيب ودفء وجود الفرو وفرادة الريش على أشكال الحقائب المميزة لهذا الموسم.

ولاقت الحقائب المزينة بالشراشيب والفرو إعجاب المعنيين بالموضة لتكن خيارك المثالي لإطلالتك الصيفية.

الحقائب الأنيقة

مازالت الحقائب ذات المقبض العلوي من أكثر اتجاهات الموضة رواجاً، فهي الخيار الأمثل أمام صاحبات الذوق الرفيع، لتضيف إطلالاتهن رونقًا ساحرًا.

وتنوعت تصميماتها بين الأشكال والألوان المدرجة للعروض بين ميني إلى متوسط ومن مستطيل الى مربع وبجميع الألوان. من أبرز هذه الحقائب حقائب «رالف لورين» Ralph Lauren و«بلغاري» Bulgari.

الحقيبة الصندوق

شهدت تصميمات الحقائب الصندوقية ذات القالب الصلب المنظم الجميل إعجاب واهتمام المعنيين بالموضة لهذا الموسم.

وتزينت حقائب الصندوق بالسلاسل الذهبية والإكسسوارات الملونة لتخطف الأضواء إليها في دور الأزياء العالمية لـ 2023.

. حقائب مزخرفة

وجاءت الحقائب المزخرفة لتعلن عن واحدة من أشهر اتجاهات الموضة لـ 2023، فهي من الإكسسوارات المميزوة التي تضيف حيوية ومظهرًا جذابًا لملابسك تتماشى مع أجواء الموضة المتفائلة.

وتعد حقائب مزخرفة مناسبة لمختلف الأوقات، صممت وزينت بالترتر اللامع والأنماط المزخرفة بالكريستال واللؤلؤ. من أبرز هذه الحقائب كانت حقائب«شانيل» Chanel و«فالنتينو» Valentino.