ندوات دينية وقوافل توعية بمراكز شباب المنيا

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ندوات وأنشطة متنوعة علي مستوى مراكز شباب المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأهمية رفع الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة .

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن إدارة البرلمان والتعليم المدني وإدارات الهيئات الشبابية، نفذت عددا من الندوات الدينية، بالتنسيق مع منطقة وعظ المنيا التابعة للأزهر الشريف، وذلك بمراكز شباب المدينة أ، وماقوسة ،والمدينة ج،وأبوفليو وغيرها.

وتهدف القوافل الدعوية، إلى نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة، في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، و تسليط الضوء على محاور التنمية فى مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان الفكرية ، ومحاربته للشائعات الكاذبة.