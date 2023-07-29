وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان حمام سباحة بنادي سمنود

ضمن جولته التفقدية بمحافظتي الغربية والدقهلية..

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حمام سباحة بنادي سمنود، بنظام الطرح الاستثماري، ضمن برنامج زيارته لمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، والتي بدأها بلقاء شباب المحافظة خلال لقاء حواري مفتوح، وتفقد نادي بلدية المحلة بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وفي مركز شباب سمنود، افتتح الدكتور أشرف صبحي مجمع حمامات السباحة (نصف أولمبي واطفال)، ومنطقة خدمات، بالإضافة إلي افتتاح صالة العاب متعددة بنظام الطرح الاستثماري.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح "صبحى" أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر فى إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية.

صبحي: تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية

وشدد وزير الشباب على ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، داخل مراكز الشباب، تأكيداً على رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة أفراد الأسرة المصرية، تماشياً مع استراتيجية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في شتي المجالات.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الغربية، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود.

وعقب ذلك مباشرةً، يتوجه وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحه (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

يرافق الوزير خلال جولته، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الرياضية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، يسري الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.