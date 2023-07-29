إزالة 41 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالتنسيق بين أجهزة الدولة كافة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتمكنت الأجهزة بمركز ومدينة المنيا، من إزالة 20 حالة تعدِِ على أرض زراعية بقرى نزلة حسين، وبنى أحمد الغربية، ودمشير، وتله، والبرجاية، وطوخ الخيل.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، من إزالة 16 حالة تعدِِ على أرض زراعية وبناء مخالف، منها حالتان تعدج بالبناء المخالف، وفك شدتين خشبيتين، وتشميع 3 منازل مخالفة بحى غرب المدينة، وإيقاف صبة خرسانية فى المهد بحى شرق، و4 حالات تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، بقرية بنى على، و4 حالات تعدِِ بقرية الحسينية.

وفى مركزومدينة سمالوط شمال المنيا، تم إيقاف حالتى صبة خرسانية بحى جنوب وشمال المدينة، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، حالة تعدِِ بالبناء داخل الحيز العمرانى بحى غرب، وفك شدة خشبية بعزبة نخلة بمجلس قروى منبال، وإزالة وفك شدة خشبية بقرية سفاى بمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا.