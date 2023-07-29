تحصين 47 ألف رأس ماشية ضد الأمراض بقرى الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تحصين 47 ألف و765 رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

جاء ذلك ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين الماشية، منذ انطلاقها في 15 يوليو 2023 وحتى أمس الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وأشاد محافظ الفيوم، بالحملات القومية التي تُنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تستهدف تغطية أنحاء محافظات الجمهورية كافة، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2023، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة منذ انطلاقها حصنت 44 ألف و465 رأس من الأبقار والجاموس، فضلًا عن تحصين 3 آلاف و300 رأس من الأغنام والماعز.

وأضاف أن لجان حملات تحصين الماشية تبلغ 100 لجنة، تجوب كل مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية، وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيرًا إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة في توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ووقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها.

وكانت محافظة الفيوم قد أعلنت عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين الماشية "الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز" ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ندوات إرشادية لمربي الماشية وصغار المزارعين بقرى الفيوم:

وشملت الحملة تنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا تهدف الندوات الإرشادية إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خصوصًا فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض، وكانت الحملة قد بدأت بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال مديرية الطب البيطري، التي استعدت للحملة بعقد عددًا من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، وأكد مدير المديرية أن الحملات الإرشادية والتوعوية مستمرة مع الحملة القومية للتحصين، مضيفًا أن الحملة استهدفت تحصين عدد 177 ألف رأس ماشية، من خلال 93 وحدة بيطرية، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.