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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم الدولي للصداقة.. تعرف على تاريخ النشأة والتأسيس

يوم الصداقة العالمي
يوم الصداقة العالمي

يوم الصداقة العالمي.. يُحيي العالم في الثلاثين من يوليو كل عام اليوم العالمي للصداقة وذلك من أجل التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لأصدقائهم حول العالم، وتكريمًا لاهم العلاقات الانسانية، لتصبح الصداقة عاملاً مشتركًا وتلهم جهود السلام في جميع أنحاء العالم.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير االتالي فكرة نشأة يوم الصداقة العالمي: 

تأسيس يوم الصداقة 


وفي عام 2011 م تم تأسيس يوم الصداقة العالمي من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بغية الاحتفال بالصداقة ما بين الشعوب وبناء جسور ما بين الثقافات ودعم رفاعية الافراد.

كيفية الاحتفال 


وفي هذا اليوم تعقد المنظمات الحكومية والهيئات الخاصة والمؤسسات الأخرى فعاليات وندوات وأنشطة لبدء الحوار بين المجتمعات والثقافات المتنوعة للالتقاء معًا واحتضان الوحدة داخلها، من خلال التضامن والتفاهم المتبادل والمصالحة يتم استكشاف الوحدة في التنوع في هذا اليوم.
تعزز الصداقة العلاقات الحميمة، التعاطف، تقدير الذات، تساعد على فهم الأخرين و انفسنا بشكل افضل و توطد الثقة بالأخرين.
كما أن قضاء الوقت مع الأصدقاء يعزز إطلاق الدوبامين، و هو ناقل عصبي له علاقة في الشعور بالسعادة.
إن ضم فرد بين الأذرع يحفز إنتاج الاكسيتوسين هرمون الحب ، و يخفف من الكورتيزول هرمون التوترو بذلك يؤثر إيجابيا على الصحة بشكل عام.

 كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المجتمع المدنى، بما فيه من المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدولى للصداقة بالطريقة المناسبة، وفقاً للثّقافة وغيرها من الظُروف أو الأعراف الملائمة لمجتمعاتهم المحلية والوطنية والإقليمية، بما فى ذلك عن طريق الأنشطة التعليمية وأنشطة التوعية العامة.

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