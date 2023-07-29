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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئات الاسكواش يحققن ذهبية بطولة العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب مصر لناشئات الإسكواش لقب بطولة العالم للناشئات للفرق والمقامة حاليا في أستراليا بعدما حقق الميدالية الذهبية بالفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية. 
 

ومثل منتخب مصر في المباراة  النائية كل من  أمينة عرفى و فيروز أبو الخير و زينه زين الدين.
 

وشهد اللقاء فوز اللاعبة زينه زين الدين على سيفيترا كومار بنتيجة 3/1 فيما فازت  أمينه عرفى على ايرا ازمان بنتيجة 3/0 .

وتضم بعثة مصر في البطولة كل من : 

محمد زكريا و سلمان خليل و كريم التركى و ياسين شهدى و عمر صبحي و أمينة عرفى و فيروز أبو الخير و ملك خفاجى و زينة زين و ندين الحمامى و نور مجاهد.

وكانت لاعبة منتخب مصر أمينة عرفي قد حصدت لقب بطولة العالم في منافسات الفردي بعد فوزها بالميدالية الذهبية على حساب الماليزية إيرا أزمان. 

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