ناشئات الاسكواش يحققن ذهبية بطولة العالم

حقق منتخب مصر لناشئات الإسكواش لقب بطولة العالم للناشئات للفرق والمقامة حاليا في أستراليا بعدما حقق الميدالية الذهبية بالفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية.



ومثل منتخب مصر في المباراة النائية كل من أمينة عرفى و فيروز أبو الخير و زينه زين الدين.



وشهد اللقاء فوز اللاعبة زينه زين الدين على سيفيترا كومار بنتيجة 3/1 فيما فازت أمينه عرفى على ايرا ازمان بنتيجة 3/0 .

وتضم بعثة مصر في البطولة كل من :

محمد زكريا و سلمان خليل و كريم التركى و ياسين شهدى و عمر صبحي و أمينة عرفى و فيروز أبو الخير و ملك خفاجى و زينة زين و ندين الحمامى و نور مجاهد.

وكانت لاعبة منتخب مصر أمينة عرفي قد حصدت لقب بطولة العالم في منافسات الفردي بعد فوزها بالميدالية الذهبية على حساب الماليزية إيرا أزمان.