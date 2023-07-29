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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

استضافت أكاديمية الشرطة فاعليات دورتين تدريبيتين بعنوان القانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع " واللتين عقدتا خلال يومى 24-25 يوليو 2023 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الوزارة.

وعقدت هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذى يشمل عدة مجالات تدريبية منها المتعلق بالقانون الدولى الإنسانى.

وشملت تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة فى مهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور الهام الذى تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولى الإنسانى وأهميته فى حماية المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة.

وشهدت الدورتين التدريبيتين محاضرات متخصصة حول القانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى تطبيقه بمناطق النزاع وكذا مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة وقد قام بتنفيذ البرنامج التدريبى نخبة من خبراء المنظمة الدولية بالتعاون مع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تعتبر تلك الموضوعات من الجوانب الهامة فى إعداد و تدريب حفظة السلام لأداء دورهم بفعالية أثناء المشاركة فى مهام حفظ السلام.   

ووجه مسئولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشكر لوزارة الداخلية على التعاون المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ونشر ثقافة حقوق الانسان.

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