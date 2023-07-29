بسبب سيارة كهربائية.. 3 أيام من الحريق في "سفينة الكارثة"

أحدثت سيارةٌ كهربائية حريقًا سرعان ما اتّسعت رقعته على متن سفينة شحن عملاقة، تقلّ على متنها أكثر من 3700 سيارة، قبالة سواحل هولندا، في وقت تبحث السلطات كيفية سحب السفينة، التي كانت وجهتها مصر، إلى ميناء قريب.

وتحاول فرق الإنقاذ في هولندا إخماد الحريق في سفينة الشحن منذ 3 أيام، ورغم أن جهود إخماد الحريق حقّقت تقدمًا إلا أنه لم ينته, وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصعدت فرق الإنقاذ على متن السفينة؛ حيث عملت على تخفيف الحرارة وألسنة اللهب والدخان. وذكر خفر السواحل الهولندي أنه جرى تخفيض درجة الحرارة بشكل كبير في السفينة، وجرى ربط سفينة الشحن بإحدى سفن الإنقاذ؛ وهو ما جعلها تحت السيطرة.

ويعمل خفر السواحل الهولندي مع شركات إنقاذ تعاقدت معها الشركة المالكة لسفينة الشحن لسحبها، وتبحث السلطات الهولندية حاليًّا في شتّى السيناريوهات لتحديد الخطوات التالية، على أن يكون الهدف نقلها إلى ميناء قريب.

وتعتمد عملية السحب على عوامل متعدّدة؛ مثل كمية الدخان المنبعثة، وظروف الطقس، وتخشى السلطات من أن يؤدي غرقها إلى حدوث كارثة بيئية.

وكان أحدُ أفراد طاقم السفينة قد لقي مصرعَه من جراء الحريق، كما أصيب 7 آخرون مع اندلاع الحريق الأربعاء الماضى ، فيما تم إجلاء بقية أفراد الطاقم، علمًا بأن بعضهم قفز في البحر هربًا من النيران؛ حيث يُعتقد أن الحريق ناجم عن سيارة كهربائية.

وقالت الشركة التي استأجرت السفينة: إنها كانت تحمل عددًا أكبر من السيارات الكهربائية من الرقم الذي تحدّث عنه خفر السواحل الهولندي، الذي قال إن العدد 2857 سيارة بينها 25 سيارة كهربائية، وأكدت أنه كان على متن السفينة 3783 سيارة بينها 498 سيارة كهربائية.

ولم تذكر الشركة مصير السيارات في السفينة المسجلة في بنما واسمها "Fremantle Highway"، والتي غادرت مدينة بريمين الألمانية ووجهتها مدينة بورسعيد.