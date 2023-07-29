ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب لسرقة دراجته بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب والتخلص من جثمانه في إحدي الأرضي زراعية بجوار مصرف صان الحجر بطريق "أولاد صقر - صان الحجر" بمحافظة الشرقية، وتبين أن المتهم قد استدرج المجني عليه وقتله ذبحًا لسرقة دراجته للنارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعي "هانى صالح النمر"، 20 عامًا، مقيم بجزيرة الشافعي التابعة لمركز أولاد صقر، مذبوحًا في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر.

علي الفورانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وتحديد هوية المتهم وضبطه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى ع، 23 عامًا، وأن المتهم قد استدرج المجني عليه وأنهى حياتها من أجل سرقة دراجته، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع خدمات أمنية بجوار منزلي المتهم والمجني عليه تحسبًا لوقوع مناوشات.