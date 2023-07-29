قطع المياه عن قريتى الحواويش والديابات بسوهاج لأعمال الصيانة

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قريتى الحواويش والديابات وطريق الخلوة بمركز اخميم السبت الموافق 29 يوليو 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة مساءً وحتى السادسة من صباح الاحد الموافق 30 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة والاصلاح لخط مياه 400 ملى بطريق الحواويش.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.