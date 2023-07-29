السبت 29 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

 أصيب  اليوم السبت 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حيث تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج، وتم تحرير محضرا  بالواقعة .
وكان قد  ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 2 بعد المدخل الشمالى لمدينة الغردقة فى اتجاه رأس غارب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعا إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث 

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