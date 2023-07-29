السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك اليوم

أسعار الدينار الكويتي
أسعار الدينار الكويتي

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم السبت 29 يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

 

 الدينار الكويتي 

 

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 34.17  جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 33.91 جنيه للشراء، و34.51 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 34.23 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 34.06  جنيه للشراء، 34.31  جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.98 للشراء، 34.50 جنيه للبيع.

 

txt

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

txt

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

 

الريال السعودي

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 34.17  جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 33.91 جنيه للشراء، و34.51 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي  34.23 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 34.06  جنيه للشراء، 34.31  جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.98 للشراء، 34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 

 

 الدرهم الإماراتي 

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 34.17  جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 33.91 جنيه للشراء، و34.51 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 34.23 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 34.06  جنيه للشراء، 34.31  جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.98 للشراء، 34.50 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

تباين أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء

الدينار الكويتي يتخطى حاجز 100جنيه .. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

الجريدة الورقية