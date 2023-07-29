كشف مُلابسات فيديو تعدي شخص بالضرب على سيدة بسلاح أبيض بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض بالقاهرة.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من كلاً من (مالك مخبز بدائرة القسم ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته) بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب – حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول – لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية ، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجرائم بكافة صورها وأشكالها، وهو الأمر الذي له بالغ التأثير على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشن رجال الوزارة حملات مُبكرة من أجل ضبط المُجرمين والبلطجية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتحظى جهود وزارة الداخلية باستحسان المواطنين ودعمهم نظراً لتأثيرها الإيجابي على حياتهم.