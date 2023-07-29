فتاة مصرية تدرب الببغاوات على الغناء (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "سارة هيثم.. مصرية تدرب الببغاوات على الغناء وتوعي الناس بخصوص التعامل معها".

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وذكر التقرير، أن 10 ببغاوات تتجول بحرية مطلقة في منزل سارة هيثم وأقفاصها مفتوحة وتنصت باهتمام للفتاة التي تربيها وهي تغني.

تعليم الببغاوات وتدريبها

وفي عام 2017 أصرت سارة على إحضار ببغاوات لمنزل أسرتها حتى تتولى رعايتها وتدريبها وتعلم أصحاب الببغاوات الآخرين كيفية التعامل معها.

وانتقلت الفتاة بعد ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتنشر الوعي بخصوص الببغاوات والممارسات الجيدة عند تربيتها.

احب الغناء وتربية الببغاوات

وقالت سارة: "أنا احب الغناء وتربية الببغاوات، وأغني مع الببغاوات وأرى أن لديهم ذوق، فهم يحبون بعض الأغاني ولا يهتمون بالأغاني الأخرى".

وواصلت: "عندما أنجبت أمي أخي كانت تخاف أن أشعر بالغيرة منه، وبالتالي، فقد أحبت أن أهتم بشيء آخر، فذهبت إلى دكتورة كانت تمرن الببغاوات، فقد كانت تساعد الأطفال من ذوي الهمم على الاندماج في المجتمع عن طريق الببغاوات، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحبهم".

