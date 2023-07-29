محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين عبر المواقع الإلكترونية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه دائم الإطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية، ودائم توجيه الجهات المعنية بفحصها وتوفير الحلول اللازمة لها، وإخطار المواطن بنتيجة الفحص لخلق حلقة من التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي، مشيراً إلي أهمية دور الإعلام في المشاركة المجتمعية وتسليط الضوء علي قضايا المجتمع حتي يتثني الاطلاع عليها ومعرفة كافة المشكلات والقيام بالتوجية بوضع حلولًا لها.

وفي هذا السياق، رداً على ما نشرتحت عنوان "أهالي السعيدية بالشرقية: ننتظر توصيل الغاز لباقي المنازل"

أفادت رئاسة مركز ومدينة بلبيس أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقري (أنشاص الرمل - السعيدية - بير عمارة - سلمنت) التابعين للوحدة المحلية بانشاص الرمل وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وردًا علي شكوي أخري بعنوان "أهالي أبو كبير يشكون تكسير شارع القفاصين مما تسبب في إعاقة السير للمواطنين"

أفادت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير أنه تم رفع التراكمات الناتجة عن كشط الأسفلت القديم ورد الشيء لأصله ، حفاظاً على حركة السير للمارة والمركبات.

وإستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان "أهالي بهنيا في ديرب نجم يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية" والذي تسبب توقفه في انتشار الاوبئة والأمراض الخطيرة .

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري الإنتهاء من أعمال تسليم المشروع من الشركة المنفذة والتشغيل التجريبي له تمهيداً لتوصيل خدمة الصرف الصحي بالقرية المذكورة، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين .

وأفادت مديرية التموين بالشرقية بخصوص تضرر الأهالي من وجود مخابز بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس لا تلتزم بالمواصفات القياسية لوزن الرغيف فضلاً عن سوء حالته، أنه فور ورود الشكوي تم شن حملات تفتيشية علي مخابز القرية وأسفرت عن تحرير ٢٣ محضرًا للمخابز المخالفة، وجاري المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على جميع المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع الجزاءات على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة برغيف الخبز وذلك للحد من التلاعب بقوت المواطنين.

جاء ذلك رداً علي ما نشر تحت عنوان "أهالي أنشاص الرمل ببلبيس يطالبون بتكثيف الحملات علي المخابز".